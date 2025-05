Governo suspende bets que não entregaram relatórios de avaliação de segurança

Se a situação não for resolvida, as empresas podem ser punidas e receber uma multa diária de R$ 40 mil por descumprimento.

De acordo com a regra (Portaria nº 722/2024), as empresas têm até 90 dias após receberem a autorização para enviar esse relatório. Como isso não foi feito, o governo aplicou a medida preventiva.

