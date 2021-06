Governo oferece curso gratuito para guias turísticos da região Norte

Guias de turismo do Centro-oeste e da região Norte que estão com o cadastro regularizado no serviço turístico podem participar de um curso gratuito ofertado pelo Ministério do Turismo.

A especialização técnica em atrativos naturais será realizada em parceria com a Universidade Federal do Tocantins durante seis meses e meio.

A presidente interina do sindicado dos Guias de turismo do Estado de Goiás, Larissa Thayana, destaca que a capacitação vai ajudar os profissionais na retomada das atividades turísticas no país.

“Essas qualificações são de extrema importância justamente para o profissional se diferenciar e conseguir estar presente no mercado, que é tão competitivo”, afirmou.

O curso vai ser dividido em quatro módulos e a carga horária, de 200 horas, inclui aulas teóricas pela internet e 40 horas de atividades práticas.

As inscrições podem ser feitas até 15 de junho. E as aulas começam em 5 de julho.

Para mais informações, acesse gov.com/turismo.