Governo identifica planos de novos atos antidemocráticos para hoje e aciona STF

Entre essas medidas estão: prisão em flagrante para que obstruir vias urbanas e rodovias e também de quem invadir prédios públicos; multa de R$ 20 mil para pessoa física que participar direta ou indiretamente dessas manifestações e de R$ 100 mil para pessoas jurídicas que financiarem qualquer suporte para estes; determinação para que o Telegram bloqueie grupos, usuários e administradores de grupos identificados com conteúdo deste fim; restrição de conteúdo deste fim; restrição temporária do direito à manifestação a fim de evitar o que aconteceu em Brasília no domingo (8); e notificação de governadores para que combatam qualquer tipo de ataques a prédios públicos ou bloqueios de avenidas e rodovias.

