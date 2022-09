Governo e Detran-DF divulgam editais de concursos com 1.766 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Dois editais de concursos públicos foram divulgados nesta sexta-feira (9), um pelo governo do Distrito Federal (DF) e outro pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), com um total 1.766 vagas: 373 para contratação imediata e 1.394 para formação de cadastro reserva.

As vagas são destinadas para pessoas com nível médio e superior, com salários que variam de R$ 4,6 mil a R$ 7,7 mil. O concurso do governo é para carreiras de políticas públicas e gestão governamental e o do Detran-DF para cargos de técnico e analista em atividades de trânsito.

As inscrições iniciam no dia 10 de outubro para o concurso do Detran e no dia 14 de outubro para o certame do governo.

Confira os editais abaixo: