Governo confirma mortes dos 3 passageiros de avião que sumiu por cinco dias

O Governo do Paraná confirmou a morte das 3 pessoas a bordo do avião que ficou cinco dias desaparecido. A aeronave foi localizada nesta sexta-feira (7), próximo ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar.

Segundo o governador do Paraná, Ratinho Júnior, os três corpos foram encontrados no avião. Estavam a bordo do monomotor os servidores do governo paraense Heitor Genowei Junior, 42, Felipe Furquim, 35, e o piloto Jonas Borges Julião, 37.

Nesta segunda-feira (3), a aeronave partiu de Umuarama (PR) às 07h50 com destino a Paraná (PR). Porém, por volta das 10h, o avião sumiu dos radares próximo a Serra da Prata, em Guaratuba.

Conforme o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o avião não acionou o localizador de emergência (ELT). Os bombeiros informaram que a solicitação sobre o desaparecimento de uma aeronave foi feito por volta das 14h.