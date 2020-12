Governadores pedem que Brasil proíba chegada de voos do Reino Unido

Um grupo de governadores de estados do Nordeste se reuniram para pedir que o Ministério da Saúde reveja as medidas restritivas tomadas até o momento e proíba terminantemente a chegada de voos do Reino Unido, Austrália, Holanda e Dinamarca.

Eles acreditam que a população está totalmente exposta com o trânsito dos viajantes e que um surto da nova mutação do novo coronavírus, possa afetar o país. O pedido foi feito por meio de carta.

Muitos países decidiram fechar suas fronteiras, mas o Brasil segue resistente à ideia e acredita que a exigência de exames e monitoramento dos passageiros de voos destes países será o suficiente para evitar a transmissão em massa.

Nesta terça-feira (22), a nova cepa foi encontrada no estado do Rio de Janeiro.