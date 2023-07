Governador de Rondônia, Marcos Rocha é internado após 'mal súbito'

“Estou aqui representando o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, que infelizmente não pode se fazer presente. Ele teve um mal súbito ontem, foi internado, está no hospital. A gente está aqui para dar as boas vindas à comitiva do governo federal”, contou a primeira-dama com a voz embargada durante uma coletiva de imprensa.

