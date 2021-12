Governador da Bahia afirma que carnaval em 2022 está cancelado

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou nesta quinta-feira (23), que o tradicional carnaval da Bahia está cancelado em 2022. Costa fez criticas a quem queira que a festa aconteça durante a pandemia: "Alguém falar de carnaval a essa altura do campeonato, está querendo ser irresponsável com a vida do outro e eu não estou nesse grupo", explicou o governador. "A decisão está tomada: não haverá Carnaval na Bahia em fevereiro de 2022. Hoje temos 2,4 milhões de baianos com a vacina contra a Covid em atraso. Além disso, estamos lidando com uma epidemia de gripe, que tem sobrecarregado o sistema de saúde. Precisamos ter responsabilidade com a saúde e a vida das pessoas. Realizar o Carnaval no modelo tradicional, como uma festa em larga escala, se mostra inviável. Mais pra frente, avaliaremos o que pode ser feito e em que condições", disse em uma rede social. Alguns artistas já haviam cancelado a participação mesmo antes da decisão ser tomada, como Bell Marques, Daniela Mercury e Leo Santana.

