Anatel encontra software malicioso em 'gatonet' que rouba informações de usuários

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informou ter encontrado um programa malicioso no aparelho mais vendido do Brasil, o 'gatonet'. As pessoas que usam a TV Box HTV, modelo pirata com acesso sem autorização de canais de TVs por assinatura podem ter informações pessoais roubadas.



De acordo com a nota da agência, foi constatada "a presença, nestes aparelhos, de malware – um software malicioso – capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV box para a captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos que estejam armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede", disse.



A Anatel explicou que equipamentos de telecomunicações precisam de homologação da Agência, pois, os não homologados destinados à recepção de sinais de TV a cabo ou de vídeo sob demanda podem acessar conteúdos protegidos por direitos autorais, o que é crime. Tanto a comercialização quanto a utilização de produtos para telecomunicações irregulares são passíveis de sanções administrativas que podem ir de advertência a multa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.