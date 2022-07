Geoglifos são encontrados durante sobrevoo no Acre; veja fotos

Os geoglifos foram registrados entre a margem direita do Igarapé Miterrã e a margem esquerda do rio Rapirrã, próximo à Bolívia, entre os municípios Plácido de Castro e Capixaba.

Durante um sobrevoo de rotina do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foram encontrados geoglifos no Acre. O estado já registrou mais de mil geoglifos, que são estruturas geométricas escavadas na terra, em forma de quadrados, círculos e retângulos.

