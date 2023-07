Garotos de programa ameaçam divulgar vídeos íntimos de clientes e são presos por extorsão

Quatro garotos de programa foram presos, na segunda-feira (17), por extorquir clientes gays e bissexuais, ameaçando divulgar vídeos íntimos nas redes sociais ou para suas famílias, a menos que pagassem um resgate, em Sergipe.

As vítimas e os suspeitos se conheceram pelas redes sociais e em um site de relacionamento, depois marcaram um encontro.

"Foram vários boletins de ocorrência denunciando que a vitima teria se relacionado afetivamente com uma pessoa, e a partir desse relacionamento sexual, ela passou a ser extorquida, e esse investigado alegava para a vítima que tinha vídeos íntimos e ameaçava divulgar em redes sociais e perante a família das vitimas", disse a delegada Meire Mansuet ao G1 Sergipe.

Uma das vítimas chegou a perder R$ 60 mil com as extorsões, já outra foi ameaçada com uma faca a fazer uma transferência financeira.

As vítimas são de Aracaju e do interior do Sergipe. Já os investigados são tanto de Sergipe, como da Bahia e de São Paulo.

Um dos suspeitos continua foragido.