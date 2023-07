Agricultor passa mal ao pilotar motocicleta e morre em acidente na BR-230

O motociclista Felipe Braga Furtado, de 47 anos, morreu após cair da motocicleta que pilotava no km 88 da BR-230, a Transamazônica, no município de Mediciliândia, no Pará, na segunda-feira (17).

De acordo com testemunhas, Felipe teria passado mal, perdeu o controle do veículo e, em seguida, caiu no meio da rodovia. O Samu ainda foi acionado, mas a vítima não resistiu.

O corpo foi removido ao Instituo Médico Legal (IML), nesta terça-feira (18), onde a causa da morte deverá ser constatada.