Garoto de 5 anos morre ao tomar veneno que estava em garrafa de refrigerante

No depoimento, a mãe informou ter estranhado a embalagem do refrigerante. O padrasto teria gritado que era veneno no momento que o garoto bebia o líquido.

Familiares disseram que o garoto estava com os pais em um sítio, e acabou tomando por engano uma substância com veneno para controle de pragas, que estava em uma garrafinha de refrigerante.

Um menino de 5 anos morreu após ingerir veneno que estava dentro de uma embalagem de Fanta Guaraná. O caso aconteceu no dia 31 de dezembro, em Apucarana, no Paraná.

