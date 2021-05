Garimpeiros atiram contra PF durante conflito em terras Yanomami

Garimpeiros ilegais trocaram tiros com a agentes da Polícia Federal que estavam na Comunidade Palimiú, dentro da Terra Indígena (TI) Yanomami em Roraima. A PF está investigando ataques nas terras indígenas que ocorreram nesta segunda-feira (10).

Segundo a Agência Brasil, uma embarcação com garimpeiros efetuou vários tiros contra os policiais, que revidaram. Não há informações de feridos. No entanto, no atentado de ontem, cerca de cinco pessoas ficaram feridas, entre garimpeiros e um indígena. Ainda de acordo com a associação, os servidores do posto de saúde do território da comunidade Palimiú, local do ataque, foram removidos na própria segunda-feira.

O Ministério da Saúde confirmou que os profissionais da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena no Polo Base da Comunidade Palimiú estavam sendo retirados do local e que a unidade de atendimento será reaberta tão logo seja possível atuar em segurança.