Gabriel Santana chama Aline Wirley de 'hipócrita' no Jogo da Discórdia

Durante a dinâmica, Cezar atacou Aline Wirley: "Tentamos algumas vezes, mas não temos uma afinidade excelente. Foi colocada uma grande responsabilidade nela de cuidar...ela tirou o foco no jogo dela para dar carinho para as pessoas". Porém, a cantora rebateu, não concordou e se posicionou: "O peso é porque eu sou uma mulher preta. A nossa desconexão começa na conversa na piscina, quando eu disse que você tem atitudes machistas..".

Larissa também revelou que ficou muito decepcionada com a modelo: "Algumas falas que eu fiquei muito triste quando saí...não esperava de você por ser mulher. Foram falas machistas. Você me chamou de piriguete, criou rivalidade".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo) desta segunda-feira (27) começou com os ânimos exaltados. Os participantes precisaram entregar duas plaquinhas para os brothers: a de "mais importante" e a de "menos importante".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.