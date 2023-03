Gabriel nega estar apaixonado por Bruna no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana pediu a opinião de Marvvila e Sarah Aline sobre seu envolvimento com Bruna Griphao no BBB 23. O brother já se declarou para a atriz, mas, para as aliadas, negou que esteja apaixonado.

No Quarto do Líder, Gabriel perguntou como Sarah e Marvvila viam o envolvimento, e reforçou que "não quer ser bobão e otário".

Sarah: "Achei que você estava sendo mais bobão e otário antes, porque eu achei que ela levou muito na brincadeira quando você se declarou. Eu falei: 'Será que ela não entendeu que foi real?'. Com vocês se aproximando, fiquei sem entender. Não acho que hoje você é bobo, mas eu acho que o fato dela ter a certeza de que aqui dentro ela não quer viver essa relação, com todos os motivos dela, que são ok de entender, do jeito que vocês estão, pode te ferir um pouquinho em algum momento".

A psicóloga afirmou que acredita que o brother não vai ter "o que quer".

Marvvila: "Fico um pouco confusa porque ela sabe que foi real a sua declaração, foi sincera. Sinto que ela se aproxima mais, sinto que tem procura de ambas as partes. Ela se aproximou de você com carinho diferente. Acho que isso deixa ela intrigada. Ou então ela tá carente, se aproveitando de alguém que quer dar carinho pra suprir a carência dela. Mas não acho que é só por isso. Acho que despertou alguma coisinha ali".

Gabriel: "Eu gosto da presença dela. Toda iniciativa de intimidade corporal sempre partiu dela. Nunca foi uma coisa que eu insisti. Justamente para não ser mais bobão. Eu tô curtindo a parada porque tá sendo de um jeito leve, mas não tô apaixonado, real".