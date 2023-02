Gabriel Fop critica Key e Gustavo por não dividirem comida no 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-BBB Gabriel Fop criticou Key Alves e Gustavo por não dividirem comida do Quarto do Líder no BBB 23 (Globo) em suas redes sociais.

"Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. É de boa não dividir comida? Vocês não são grupo? A Key não queria deixar o bagulho. Comilona. Gulosa. Calma!", disse o eliminado do último paredão do 'BBB 23'.

Gabriel também comentou que o grupo o criticava por jogar sozinho. "Tem gente, tem comida para todo mundo no Vip. Principalmente, no Quarto do Líder. Os caras me criticavam que eu queria jogar sozinha, pelo menos, eu era sincero. Falava na cara. Vocês não são grupo, não?".

Key e Gustavo decidiram mentir e evitar que Gabriel Santana entrasse no Quarto do Líder do BBB 23 (Globo).

No início da tarde da sexta-feira (3), Gabriel bateu na porta do líder, após o casal receber salgadinhos e refrigerante da produção. Gustavo pediu para Key mentir, para evitar que o ator atrapalhasse os dois.

Para não abrir a porta, Key disse para Gabriel que o Cowboy estava no banho e só ele poderia abrir a porta.

Após a jogadora de vôlei dar o recado para o ator, ele saiu e foi para a cozinha. No quarto, Key riu da situação.