Boninho diz que vai entrar mascarado na próxima festa do 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, revelou que irá entrar mascarado na festa do BBB 23 (Globo) na próxima sexta-feira (10). Ele publicou no Twitter um vídeo no qual está em frente à TV neste sábado (4). "Curtindo o Caldeirão, sábadão, dançando... Aí me lembrou uma coisa. Sexta-feira que vem, acho que eu vou dar um passeio lá na festa do Big Brother também. Me divertir um pouquinho", disse.

"Sexta tem mascarado na festa do BBB", complementou na legenda do tuíte. Alguns minutos depois, Boninho também brincou com a conta do Globoplay sobre o pedido dos espectadores para que haja transmissão das câmeras do quarto do líder. "E o povo quer câmera no quarto do líder!!! Bora @globoplay?", questionou.

No BBB21, Boninho participou de uma das festas vestido de dummy. Na época, publicou vídeos e fotos da preparação para a participação escondida. "Dançar com essa máscara e essa aqui [de dummy] só para fazer uma graça, já valeu o ano. Valeu BBB", disse ele em um vídeo publicado no Instagram após a festa.

Segundo o próprio diretor, a primeira vez em que entrou escondido na casa foi durante o BBB 5. Assim como disse que fará na edição de 2023, ele teria usado uma máscara para participar de uma das festas. "Entrei de bate-bola, escondido, dançando. Tinha um pula-pula e a gente não respira direito com aquela máscara. O ar começou a sair", brincou ele ao contar sobre o ocorrido.