Fux vota pela condenação de Braga Netto por tentativa de golpe, após absolver Bolsonaro





O ministro Luiz Fux, do STF, votou nesta quarta-feira (10) pela condenação do general Walter Braga Netto pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, relacionado à trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022. Com isso, a condenação já conta com três votos favoráveis, após os votos anteriores de Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Braga Netto, vice de Bolsonaro em 2022 e preso desde dezembro de 2024, é acusado de planejar e financiar atos violentos contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Fux absolveu o general dos demais crimes imputados e prossegue analisando as condutas dos demais réus, após votar pela absolvição de Jair Bolsonaro por todos os crimes.