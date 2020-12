Fux exonera secretário após confusão sobre reserva de vacinas para o STF

Luiz Fuz, ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu exonerar o secretário de serviços integrados de saúde da Corte, Marco Polo Dias Freitas, após uma confusão envolvendo um pedido à Fiocruz, para que reservasse um lote de vacinas para magistrados e servidores do STF.

Fux contou a CNN que não sabia autorizou o médico a solicitar nenhuma vacina e que tudo ocorreu sem seu consentimento. Contudo, há alguns dias, o ministro deu uma declaração a TV Justiça onde defendia a imunização dos colegas e dos demais servidores.

Na ocasião, ele alegou que era se preocupar com as instituições do estado, no caso o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E afirmou que a vacina era uma forma de "o Judiciário não parar".

Após confirmar a exoneração, Fux afirmou porém, que tinha conhecimento do pedido e que Polo teria agido em nome do STF. Ele reforçou ainda, que não queria prioridade e que sequer sabia do ofício que foi entregue Fiocruz.