Fundador da Wizard será convocado para depor na CPI da Covid

O empresário Carlos Wizard, fundador da escola de idiomas, será convocado para depor na CPI da Covid. A motivação para o chamado, são indícios de que ele estaria agindo em um chamado "Ministério Paralelo da Saúde", sendo inclusive, defensor da cloroquina e também que brasileiros tivessem contaminação em massa, para uma possível 'imunidade de rebanho'. As informações são do blog do Octavio Guedes, do G1.

Ainda segundo o repórter, o empresário era conselheiro do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e estava prestes a assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, no entanto, não foi bem aceito após insinuar que prefeitos mostravam um número maior de mortos pela Covid, do que normal, para poder receber mais verbas do Governo Federal.

Wizard é apontado ainda, pelo comentarista, de agir junto com a médica Nise Yamaguchi, de serem orientadores da compra de cloroquina, logo que Jair Bolsonaro recusou a proposta da vacina Pfizer.