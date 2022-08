Funcionários são torturados por patrões com pauladas e ferro quente após 'sumiço' de R$ 30

Dois funcionário identificados como Willian de Jesus, 21, e Marcos Eduardo, foram torturados por seus patrões com pauladas e ferro quente após o 'sumiço' de R$ 30 na loja onde as vítimas trabalhavam, em Salvador, na Bahia. Um vídeo feito por um dos agressores mostra o momento da tortura.

Empresário torturam funcionários após suspeita de roubo em loja em Salvador pic.twitter.com/Yv7fFn2zkS — Babilônia (@hamudaniel19) August 27, 2022

No vídeo, um dos patrões aparece afirmando que teria pego os funcionários supostamente roubando o estabelecimento. "Mais um ladrão aqui, mais um ladrão pessoal. Trabalhou para mim, a gente deu moral e confiança, e ele metendo a mão no dinheiro", afirmou o agressor antes dar pauladas nas mãos da vítima.

William teve as mãos marcadas com ferro quente com o número "171" (referente ao crime de estelionato do Código Penal). "Ele falou: 'eu só não vou queimar sua testa porque você já é feio. Com a testa queimada vai ficar mais feio ainda, então vou queimar na mão'", relatou o jovem.

A vítima negou o crime: "Eu não preciso roubar. Eu tenho um filho, pago aluguel, trabalho. Acordava às 05h da manhã todos os dias para trabalhar para ele. Saía quase 20h da noite. Fechava a guia e ainda ficava. Se eu fosse roubar, eu não ia roubar só R$ 30", desabafou. As vítimas alegam que sofreram uma 'emboscada' dos chefes.

Segundo o delegado Willian Achan, o empresário, identificado como Alexandre Carvalho Santos, afirmou que fez "justiça com as próprias mãos". "Ele disse que ficou bastante chateado pela subtração, segundo ele, de um valor de R$30. Só que a vítima alega que, enquanto estava fazendo a limpeza achou esse dinheiro, e que seria entregue a ele [Alexandre], mas ele não aceitou os argumentos dos funcionários. E então, de modo imprudente, acabou tentando fazer a lei com as próprias mãos", explicou Achan.