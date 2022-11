Funcionário tem mão amputada após bomba caseira explodir em canteiro de hospital

De acordo com HGE, todas as vítimas são de uma empresa terceirizada de serviços gerais. A Polícia Civil informou que investiga se a bomba caseira foi deixada no local por um membro de torcida organizada.

Um funcionário teve a mão amputada após uma bomba caseira explodir em um canteiro de plantas da área do Hospital Geral do Estado onde trabalhava, nesta segunda-feira (21), em Maceió, Alagoas.

