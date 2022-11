Anvisa decide se aprova novas vacinas contra covid e subvariantes

Desde fevereiro deste ano, a Anvisa analisa a possibilidade de liberar o uso das doses em pessoas acima de 12 anos. Agora o processo deve ser agilizado por conta do novo surto da doença que o país enfrenta nas últimas semanas com casos crescentes de infecções e internações.

A Anvisa avalia hoje (22), duas novas vacinas da Pfizer contra a covid-19, para uso emergencial no Brasil. O diferencial do imunizante é que ele contém também a cepa das subvariantes da ômicron, o que pode tornar a vacina ainda mais eficaz.

