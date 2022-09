Funcionário é suspeito de matar patrão que negou adiantamento de R$ 50

Edvaldo Barbosa, de 39 anos, está sendo procurado suspeito da morte do próprio patrão, Antônio Donizete Alves Júnior, de 30 anos, que não creditou R$ 50 que o funcionário havia pedido. O caso aconteceu em Goiás.

O crime aconteceu em maio ano, mas só esta semana a Polícia Civil divulgou a imagem do suspeito.

Segundo a polícia, o patrão tinha um bom relacionamento com os funcionários e costumava dar adiantamentos. Edvaldo teria pedido R$ 50, porém, a vítima não pôde pagar.

"No dia 20 de maio de 2022, ao final do expediente, ele precisava que fosse creditado um pix de R$ 50 como adiantamento. Esse valor não foi creditado esse valor pelo seu patrão, o que fez com que ele premeditasse a morte", afirmou o delegado Leonilson Pereira, em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo as investigações da polícia, em uma reunião social com o patrão, o suspeito do crime atirou nele e fugiu. Ele segue foragido.