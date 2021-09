Frentista se joga em capô de carro para tentar impedir furto; Veja vídeo

Ainda segundo testemunhas, o carro é do pai do frentista e ele havia usado o veículo para ir até o serviço.

O ladrão consegue fugir e invade a contramão da via. De acordo com a Polícia Militar, ele morreu horas depois ao bater o carro furtado.

A cena foi gravada por câmera de monitoramento do posto de combustíveis. Nas imagens, um homem sai com o carro em marcha ré, segundos depois o frentista corre e pula no capô do veículo.

Um frentista pulou na frente de um carro para tentar que o veículo fosse furtado. O caso ocorreu na madrugada de domingo (5), no norte do Paraná.

