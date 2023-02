Fred Nicácio cria história e diz para Sarah que ele esnobou Gabriel Santana

Os internautas ficaram revoltados escutando tudo e indignados com o ego inflado do brother e a "fic" criada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada de domingo para segunda (6), Sarah chamou Fred Nicácio para conversar e explicar sobre sua ficada com Gabriel Santana. Porém, antes da psicóloga ficar com o ator, o médico já tinha ficado com Gabriel. Como ele não quis sair por baixo e esnobado, Nicácio contou uma versão da história completamente distorcida e dizendo que Gabriel tinha tentado ficar novamente com ele na última festa, porém não foi bem isso que aconteceu.

