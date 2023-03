Fred Nicácio chora ao saber que sofreu intolerância religiosa dentro da casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fred Nicácio deixou o BBB 23 (Globo) nesta terça-feira (28) com 62,94% dos votos. Após a eliminação, o médico foi conversar com Patrícia Ramos e Vivian Amorim no Bate-Papo BBB, no Globoplay. Ele relembrou quando saiu no Paredão Falso e foi para o Quarto Secreto e foi questionado se voltou com o "rei na barriga".

Ele disse que, em nenhum momento, quis passar essa impressão. O médico disse também que não tem o ego inflado como as pessoas falam. "Se em algum momento isso soou como se eu estivesse me sentindo importante demais, jamais foi intencional, porque isso não combina comigo. Eu queria ter essa autoestima delirante como as pessoas acham que eu tenho", disse.

Durante o bate-papo, o médico ficou chocado com as fofocas feitas por Gustavo: "Isso me trouxe uma sensação de decepção, mas não surpresa". Ele reviu, inclusive, cenas do casal: " Que decepção. Sentia algo diferente, mas não esperava isso. Minha intuição dizia, mas eu não tinha provas. Mas decepção não mata, ensina a viver"

Ainda na primeira semana do jogo, uma fala de Fred Nicácio sobre enfermagem levou Cezar às lágrimas. O médico aproveitou o Bate-Papo para explicar seu posicionamento. "Na verdade eu estava falando sobre uma pessoa racista, não sobre uma enfermeira. Não era o fato dela ser enfermeira que fez com que ela falasse aquilo para mim, foi pelo fato dela ser racista, tanto que eu falo que era uma enfermeira branca (...) Então a pessoa branca naquele momento me viu, fisioterapeuta preto e não acreditou na minha potencialidade de me tornar médico. Foi nesse lugar. Eu sou o maior defensor da enfermagem", afirmou Nicácio.

Ao rever imagens de quando debochou de Larissa, ao chamá-la de "piranha", ele ri, mas ao perceber que fora da casa as imagens não repercutiram bem, ele recalcula a rota e pede desculpas. "Errei, porque comprei o barulho da Key (...) Peço desculpas para a torcida dela, para a família e quando ela sair vou pedir desculpas também."

Fred fica bastante emocionado e chora ao ver imagens de Cristian, Key e Gustavo falando sobre sua religião: "Isso é intolerância religiosa. Isso mata pessoas no Brasil inteiro. Isso aniquila pessoas. Isso é muito grave. Isso machuca muito. Eu jamais poderia imaginar que isso estava acontecendo. E é muito sério você associar religiões de matrizes africanas com maldade, desejos ruins. O que há de mal nisso? Eu quero que alguém levante a voz e me diga."