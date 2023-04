Fred Nicácio alfineta jogada de Amanda no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio detonou o jogo de Amanda no BBB 23 (Globo). Ao se preparar para a Prova do Anjo, ele comentou com Domitila sobre uma jogada que Amanda disse que se arrependeu de não fazer.

O médico alfinetou a sister do Deserto, dizendo que ela 'não tinha culhão' para a jogada que pensou em fazer.

Fred Nicácio: "A Amanda falando uma vez pra mim que um dos maiores arrependimentos dela foi não ter me colocado no monstro e me tirado do VIP, que não colocou porque estava com pouca comida (na Xepa). Falou isso no Jogo da Discórdia. Isso tudo baseado naquela história dela de que eu tava sendo maldoso, que eu tava sendo vilão, sendo que ela mesma tentou fazer essa jogada e não teve culhão pra poder fazer"

Domitila: "Pelo que eu entendi, foi o pessoal que não escutou e não quis seguir"

Fred Nicácio: "Porque ela é mosca-morta! Ué! Ela que faça sem ninguém concordar. Um monte de gente do grupo achou que era uma jogada estranha minha, mas eu banquei. É a minha jogada, não é dos outros. Ela que sustentasse. Mas não tem jogabilidade pra isso, não tem pra bancar o jogo dela. Tem sempre que vir no vácuo dos outros. Vai no 'vaco do cavaco' e tá até hoje aí. De tanto que foi tá aí, as plantas cresceram"