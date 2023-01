Fred ganha apelido de 'Boco Roso' nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber Fred, que está no grupo Camarote do BBB 23, conquistou a simpatia do público e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter após ser apelidado pelos internautas de "Boco Roso". O nome é uma referência ao seu antigo relacionamento com a ex-BBB Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa.

Os internautas também criaram um trocadilho com o nome de Cris, filho de Fred e Boca Rosa. O bebê de um ano e meio, conhecido como Baby Cris, ganhou o apelido de "Boca Juniors", mistura de Boca Rosa com o nome do time argentino argentino -Fred trabalha no canal de futebol Desimpedidos. "Fred Boco Roso e pai do Boca Juniors são apelidos que me quebram demais", tuitou a internauta @_jessisozinho.

"Fred Boco Roso é o nome dele", escreveu o internauta Marco Casttro, que compartilhou fotos do youtuber no BBB. "Já aviso que sempre fui fã dele! Esse BBB minha torcida vai para Fred Boco Roso, que para mim é o Fred Desimpedidos. Por favor não se cancele Bruno [nome verdadeiro do youtuber]", disse a internauta Karolline Dutra.

"Quem não está torcendo para o Fred Boco Roso tem desvio de caráter", tuitou Marcella Napoleão. "Seria meu sonho Fred Boco Roso não se envolver com ninguém da casa e descobrir que o único amor da vida dele é a Boca Rosa e eles voltarem", disse a internauta Isa Cabral, torcendo pelo ex-casal.

"Eu to rindo demais de Fred Boco Roso, pai do Boca Juniors. Eu posso passar o dia lendo isso e rindo", escreveu a internauta Marina Costa. "Quem foi que chamou o Fred de Boco Roso? Eu estou urrando", tuitou @caroliismp na legenda de um meme com duas pessoas rindo.