Fraude no INSS: veja como identificar se você teve valores descontados

Uma operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) investigou um suposto esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo os órgãos, associações descontavam mensalidades sem autorização dos beneficiários, utilizando documentos falsificados. Os desvios teriam ocorrido entre 2019 e 2024, com prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões.

Aposentados e pensionistas que desconfiam de descontos indevidos no benefício do INSS devem consultar o extrato disponível no aplicativo ou site do Meu INSS. Para isso, é necessário fazer login com CPF e senha do Gov.br, clicar em “Extrato de benefício” e, depois, no número do benefício. Na tela seguinte, é possível verificar se há cobranças associativas não autorizadas.

Caso o segurado identifique valores descontados sem consentimento, é possível solicitar a exclusão da cobrança diretamente pelo aplicativo, site do Meu INSS ou pela central 135. O caminho é simples: acesse a plataforma, clique em “novo pedido”, digite “excluir mensalidade”, selecione o serviço e siga as instruções na tela.

Também é possível bloquear novos descontos de associações no benefício. Para isso, o usuário deve procurar a opção “solicitar bloqueio ou desbloqueio de mensalidade” na página inicial do Meu INSS, selecionar o serviço e concluir o processo conforme as orientações exibidas.

Em caso de cobrança indevida já realizada, o segurado pode entrar em contato com a entidade responsável, cujo número costuma aparecer no holerite, ou enviar e-mail para [email protected]. O INSS notificará a associação para apresentar a autorização do desconto ou devolver os valores. Denúncias também podem ser feitas pelo site Consumidor.gov.br e pela Ouvidoria do INSS na plataforma Fala BR.