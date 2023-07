Forças Armadas destroem pista de pouso clandestina no território Yanomami

Com as novas prisões, chegou a 50 o número de garimpeiros presos na Terra Yanomami durante a operação Ágata Fronteira Norte. A Ágata Fronteira Norte é uma operação interagências coordenada entre órgãos de segurança pública, agências e forças armadas.

No dia 20, na mesma região, 13 garimpeiros foram presos e três embarcações, seis motores, uma motobomba, um alojamento com cantina, um quadriciclo e um acampamento foram destruídos.

O relatório "Yanomami sob ataque", divulgado em 2022 pela Hutukara Associação Yanomami (HAY), identificou 40 pistas de pouso clandestinas que transportam pessoas, alimentos e equipamentos usados na extração do ouro, entre elas a pista do Rangel.

A pista de pouso conhecida como Rangel era uma das principais vias usadas pelos invasores para acessar o território. De acordo com o Comando Militar da Amazônia, a neutralização da pista deve colaborar com a interrupção da atividade de garimpo ilegal na região.

As Forças Armadas destruíram uma pista de pouso clandestina na Terra Indígena Yanomami na última sexta-feira (21), conforme informação divulgada neste domingo (23). A ação, realizada em conjunto com agências e órgãos de segurança pública, teve o objetivo de romper o fluxo de apoio logístico para o garimpo ilegal na região.

