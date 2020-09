Força Nacional envia 40 bombeiros para combater incêndios no Pantanal

Cerca de 40 bombeiros da Força Nacional foram enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta quarta-feira (23), para auxiliar no combate aos incêndios florestais no Mato Grosso.

Segundo um site de notícias do Globo, a autorização do emprego da Força Nacional foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (23), assinada pelo ministro André Mendonça. O reforço atende a um pedido do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM).

O grupo vai atuar no Mato Grosso por 30 dias, a partir de quinta-feira (24). O prazo pode ser prorrogado.

Os incêndios na região já contam com o reforço de militares da Marinha. Agora, além dos bombeiros da Força Nacional, o Ministério da Justiça envia ainda 12 viaturas, dois micro-ônibus e um helicóptero ao Mato Grosso.