Fontes radioativas de Césio-137 somem de mineradora em Minas Gerais

As fontes de Césio-137 são feitas em material cerâmico, revestidas em aço inoxidável e blindadas em aço inox. Cada fonte tem 5mCI (meios de contraste iodado) e a classificação de risco está no nível 5, que é considerado baixo. Apesar de não ter alto risco, usar as fontes de forma inadequada ainda é um risco a saúde.

Duas fontes de Césio-137 foram furtadas de uma mineradora em Nazareno, em Minas Gerais, no dia 29 de junho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do governo federal, que deve ir à cidade, nesta quarta-feira (5).

