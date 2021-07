Fogo destrói restaurante de shopping e causa pânico entre os clientes; vídeo

Um incêndio em um restaurante localizado na praça de alimentação de um shopping de Salvador, na Bahia, causou pânico entre os clientes. O incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira (15) e, segundo o shopping, ninguém ficou ferido.

Fogo destrói restaurante de shopping e causa pânico entre os clientes pic.twitter.com/Cxrgnyw5KA — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 15, 2021

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Salvador, as chamas começaram no restaurante e não chegaram a se espalhar para outros empreendimentos.

Imagens foram captadas por pessoas que estavam em um prédio ao lado. No vídeo, é possível ver o momento que os bombeiros tentam apagar as chamas.

Um incêndio atinge o restaurante "A Porteira", no Salvador Shopping. Não há informações de feridos e bombeiros já estão no local. Grande coluna de fumaça é vista fora do empreendimento. pic.twitter.com/xnxPlVcjHU — Alexandre Galvão (@Alexandregalvs) July 15, 2021

O acúmulo de gordura na coifa do restaurante pode ter sido as causas do incêndio. Mas as reais causas devem ser investigadas pela corporação.

Homens dos bombeiros controlaram as chamas e devem realizar apenas o rescaldo no local para evitar que novos focos de incêndio sejam iniciados.

O restaurante segue fechado, mas o centro de compras informou que vai funcionar normalmente durante todo o dia de hoje.