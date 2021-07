Carvalho diz que pedido de comissionamento por vacina partiu de grupo de coronel

Em depoimento, o representante da Davati Cristiano Carvalho disse que a palavra "propina" nunca foi mencionada nas negociações com o Ministério da Saúde, e sim um "comissionamento", que teria partido do grupo do tenente-coronel Blanco.

"A informação que veio a mim, vale ressaltar isso, não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento. Ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do tenente-coronel Blanco e da pessoa que o tinha apresentado ao Blanco, que é de nome Odilon", afirmou o depoente se referindo ao policial militar Luiz Paulo Dominguetti

Ele revelou ainda que tinha conhecimento do encontro no restaurante com integrantes do Ministério da Saúde.

Carvalho contou que foi o policial que trouxe a ele a demanda por vacinas do Ministério da Saúde.