Flordelis faz declaração para marido assassinado: 'sinto sua falta'

Apontada pela polícia de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flordelis usou as redes sociais nesta quarta-feira (16), para se declarar para o marido que morreu, com mais de 30 tiros, em junho de 2019, no Rio de Janeiro.



Em seu Instagram, a pastora, que segundo a polícia, frequentava casa de Swing e teria tentado até envenenar Anderson, contou sobre a saudade que sente do pastor:

"Meu Nem, sinto tantas saudades, não consigo me acostumar a viver sem você. Até tento, mas não consigo, fazíamos quase tudo juntos, sinto sua falta ao meu lado, tem sido muito difícil viver sem você.

Mesmo o tempo passando, jamais será suficiente para que a dor da sua ausência diminua. Meu Nem, meu amor, você segue vivo dentro de mim. Um ano e três meses longe, parece uma eternidade, mas o que me acalma é a certeza de que mesmo que você não possa voltar, um dia eu vou poder ir até o seu encontro.

Sei que preciso continuar e não deixar a felicidade fugir de vez da minha vida, mas as saudades que sinto de você me deixam paralisada. Você foi embora, meu amor, e levou também uma parte de mim. Deus tem sido meu Refúgio, minha Força, meu Socorro, em Deus tenho depositado minha confiança. Vou lembrar de você, todos os dias e em todas as situações que eu viver e você continuará vivo através de mim e da nossa família. Sempre te amarei, Nem! Até um dia!”.