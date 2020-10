Flordelis diz que 'não consegue respirar’ por falta de marido assassinado

A deputada federal Flordelis, suspeita de ser a mandante da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, usou as redes sociais mais uma vez para se declarar ao marido e falar sobre as acusações.

Na sua página no Facebook, a parlamentar que foi obrigada a usar tornozeleira eletrônica, diz que sofre com a perda de Anderson, com quem, segundo a polícia, tinha apartamento fixo em uma casa de Swing e realizava rituais sexuais com outros membros da igreja.

"Não sei explicar a dor que eu sinto todos os dias. Sei que nada vai ser como era antes, mas você foi extremamente importante na minha vida, foi tão especial que não consigo explicar como é viver sem a sua presença.”, diz trecho da declaração.

A pastora, que disse em uma live que o monitoramento eletrônico não compra nada, continuou o desabafo: "Tem dias que não dá nem pra cantar, pra nem mesmo levantar da cama, mal consigo respirar…".

A parlamentar não pode sair de casa à noite e só não foi presa junto com outros réus porque tem imunidade parlamentar. Deputados federais só podem ser presos em flagrante ou com condenação definitiva.