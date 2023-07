Flautista morre atropelado e corpo é encontrado embaixo de carro

O flautista Jônatas Monteiro de Oliveira da Silva, de 28 anos, morreu atropelado e seu corpo foi encontrado embaixo de um carro em São Paulo, nessa segunda-feira (3).

A vítima tinha solicitado um carro pelo aplicativo 99, mas a corrida sequer aconteceu.

Em nota, a empresa lamentou a morte do músico. "A 99 lamenta profundamente o ocorrido com Jônatas Monteiro. De acordo com as informações da plataforma, a corrida foi solicitada para o bar, que fica na Rua Treze de Maio. O motorista parceiro aguardou no ponto de encontro durante oito minutos antes de deixar o local, e a gravação da corrida não registra qualquer embarque. Depois disso, a rota do condutor também não passou pela rua onde a vítima foi encontrada. Essas informações indicam que o caso não ocorreu durante a corrida. O aplicativo está à disposição para colaborar com as investigações das autoridades", informou ao site Splash.

Jônatas era flautista na Orquestras de Guarulhos. O grupo lamentou a morte do jovem. "Ele esteve conosco em Guarulhos desde os tempos de Orquestra Jovem e estava neste momento a pleno vapor, tocando empreendendo e vivendo intensamente. Vai em paz amigo, obrigado por tudo o que vivemos e construímos juntos. Muita força e luz a todos os que ficam!".

De acordo com a CNN, no boletim de ocorrência diz que o corpo do flautista estava com lesões no crânio e no corpo, condizentes com um atropelamento.

A morte está sendo investigada como homicídio culposo.