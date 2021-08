Fiocruz registra queda na mortalidade por covid-19 no Brasil

Diante do avanço da vacinação, pesquisadores da Fiocruz registraram queda no índice de mortalidade por covid-19, no Brasil. O boletim epidemiológico que vai até o fim de julho mostra uma redução em 1,23%, ao dia, a taxa de mortalidade, e em 0,3%, a incidência de casos. Segundo a instituição, essa é a maior redução da mortalidade e está diretamente ligada ao avanço das campanhas de vacinação, pelo país, que evitam o agravamento da doença.

O Secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, explica que a média móvel de mortes por covid-19 caiu de 4.000 por dia, em abril, para menos de mil, atualmente. Segundo ele, o número ainda é alto, mas demonstra uma redução considerável. Ao atribuir ao avanço da vacinação, Rodrigo Cruz defende também a manutenção das medidas de segurança sanitária.

Essas medidas precisam estar associadas à vacinação, principal arma no combate à pandemia e responsável direta pela redução de casos e mortes causadas pela doença. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, estima que, até o fim de setembro, 60% da população adulta esteja totalmente vacinada. Para isso, ele defende a conscientização e que as pessoas busquem os postos de vacinação, quando estiverem na idade adequada.

Importante destacar que as vacinas não impedem que a pessoa seja infectada pela doença, mas reduz as chances de agravamento do caso e de morte. Por isso, a Fiocruz identificou redução nas taxas de ocupação de leitos de UTI covid-19 para adultos, no SUS. De acordo com a instituição, 19 estados já estavam fora da zona de alerta, no fim de julho, com taxas de ocupação menores que 60%.