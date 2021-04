Fiocruz alerta sobre receitas falsas de anticovid

O Conselho Federal de Química (CFQ) vê com preocupação a disseminação dessas receitas perigosas. O conselheiro Wagner Contreira alerta para a facilidade de acesso a esses produtos, usados no dia a dia, dentro de casa.

E existem muitas outras dicas falas de nebulização pela internet. Alguns vídeos recomendam o uso de água oxigenada no lugar da água sanitária. Há também orientações de triturar e diluir o comprimido de cloroquina para inalação. Michelle Nunes, presidente do Departamento de Farmácia da Associação de Medicina Intensiva de Brasília (AMIB-DF). destaca que essas sugestões não tem comprovação científica e todas representam perigo para a saúde, além de agravar os sintomas da covid-19.

