Brasil: 1.141 municípios já temem o risco de ficar sem kit intubação

Uma levantamento aponta que pelo menos 1.141 cidades no Brasil têm risco de desabastecimento dos medicamentos e produtos utilizados no processo de intubação de pacientes, que teve alta demanda desde o início da segunda onda de Covid no país. A pesquisa foi feita pelo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM)

A pesquisa da CNM sobre as demandas em relação à pandemia ouviu 2.553 municípios de todas as regiões do país, 45,9% do total. Se considerada essa amostra, o percentual de cidades com risco de desabastecimento desses medicamentos fica em 44,7%.

Outros 7,1% dos questionados no levantamento não responderam o que de fato havia sido questionado, e ainda faltam informações das demais prefeituras que não responderam.

Oxigênio

Já sobre o oxigênio, 625 prefeituras no país responderam que temem a falta de oxigênio, principalmente, para diagnosticados com coronavírus.