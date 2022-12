Fio de alta tensão cai e mata criança e adolescentes eletrocutados

Um fio de alta tensão caiu e matou uma criança de 5 anos e dois adolescentes, de 14 e 15 anos, eletrocutados nesta sexta-feita (9), na QNP 24 de Ceilândia, no Distrito Federal. As vítimas eram da mesma família.

O Corpo de Bombeiros (CBMAM) foi acionado para auxiliar no socorro. A polícia solicitou o desligamento da energia do cabo que havia caído. Em seguida, iniciaram a reanimação no adolescente de 14 anos, mas após quase 1 hora de tentativa, o óbito foi confirmado.

A adolescente e a criança de 5 anos também foram socorridas, mas ambas estavam feridas e sem sinais vitais. As mortes também foram confirmadas no local do acidente.

Segundo a polícia, um carro também foi atingido pelo fio de alta tensão. Um motorista também precisou ser socorrido pelos bombeiros após levar um choque ao tentar ajudar as vítimas. As filhas dele estavam no carro e não sofreram ferimentos.

A Neoenergia Brasília disse que está apurando as causas do acidente. “Após ser comunicada do fato pelo Corpo de Bombeiros, a companhia enviou uma equipe técnica imediatamente ao local para proceder com as medidas emergenciais cabíveis. Prestamos nossa solidariedade e apoio às famílias das vítimas”, diz a nota.