Filho do ex-presidente Lula é assaltado ao parar em semáforo em São Paulo

O filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Cláudio Lula da Silva, de 36 anos, foi assaltado ao parar em semáforo nesta terça-feira (17), na Vila Mariana, em São Paulo. Ele estava sentando no banco do passageiro de um Jeep Compass, na companhia de uma mulher, quando foram abordados por um grupo de adolescentes com idades entre 15 e 17 anos.

À polícia, Cláudio contou que os suspeitos bateram na janela, no lado do passageiro, com um objeto que parecia ser uma arma de fogo. Ele e a mulher entregaram os celulares, um Samsung S10 Plus e um iPhone Pro Max. Os adolescentes foram localizados e apreendidos. Os celulares das vítimas também foram recuperados.

O caso foi registrado como ato infracional de roubo, e os menores, encaminhados à Vara da Infância e da Juventude.