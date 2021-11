Filho diz em julgamento que Flordelis jogou telefone de pastor no mar após crime

Em outro trecho do depoimento, Misael também afirmou que a mãe repreendeu alguns dos filhos que demonstraram tristeza pela morte do pastor e disse em alto e bom som que “ali não tinha luto” e que todos deveriam seguir suas vidas normalmente.

Segundo o filho Wagner Andrade Pimenta, também conhecido como Misael, a mãe adotiva confessou que teria atirado o aparelho no mar, na Ponte Rio-Niterói, logo depois do crime.

O julgamento que condenou dois filhos de Flordelis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, foi marcado por acusações contra a ex-deputada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.