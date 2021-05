Filho de Bruno Covas revela últimos dias com o pai: 'guerreiro'

Tomás Covas revelou durante entrevista ao Fantástico, que foi exibida neste domingo (23), como foram os últimos dias antes da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pai dele.

Segundo Tomás, algumas notícias sobre a fragilidade de Covas durante o tratamento contra o câncer não são verdadeiras. “Era totalmente ao contrário o clima do hospital. Ele foi muito guerreiro. Batalhou muito. Ele sempre com coragem de enfrentar a doença. A gente sentia a vontade que ele tinha. O sorriso no rosto no dia a dia”, disse.

Tomás dormiu apoiado no pai de um lado, e a ex-mulher de Covas ficou do outro lado, também apoiada no ex-prefeito de São Paulo, no dia que ele morreu.

Bruno Covas morreu aos 41 anos por complicações de um câncer, no último domingo (16).