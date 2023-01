Fifa pune México por gritos homofóbicos durante jogos da Copa do Mundo

A sanção será aplicada no próximo jogo do México, agendado para o 25 de março, contra a Jamaica, pela Liga das Nações da Concacaf.

A Fifa vai punir a equipe masculina de futebol do México pelos gritos ofensivos de torcedores durante a Copa do Mundo. O valor da multa é de 100 mil francos suíços, o equivalente a R$ 550 mil.

