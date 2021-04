Fies: Prazo para aditamento de contratos é prorrogado

O mesmo prazo vale para a transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou o prazo para que estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), firmados até dezembro de 2017, façam o aditamento dos financiamentos no primeiro semestre de 2021. Os alunos têm agora até 30 de junho para efetivar a renovação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.