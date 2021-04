Anvisa pede mais dados para decidir liberação de testes da Butanvac

De acordo com o G1, o pedido de autorização do Butantan foi realizado em 26 de março e o protocolo de estudo clínico no dia 23 de abril. De acordo com a Anvisa, tanto o pedido quanto o protocolo estavam incompletos e, por isso, não atendiam aos requisitos para a liberação de testes da vacina em seres humanos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitou informações ao Instituto Butantan, nesta terça-feira (27), para avaliar a liberação da realização do primeiro estudo clínico em humanos com a Butanvac. Até o momento, a vacina só foi testada em animais.

