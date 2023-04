Festa do BBB tem clima de emoção e declaração entre brothers

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reta final do BBB 23 (Globo) está chegando e o clima de emoção já está atingindo os brothers. Neste sábado (15), os participantes contaram com uma festa com o show de Pixote e Fundo de Quintal, muita cantoria e dança. A apresentação teve sucessos como "Coisinha do Pai" e "Lucidez". Logo depois, os confinados tiveram uma noite repleta de emoções e muitas declarações.

"VOCÊ VAI FICAR!"

Depois do show, Ricardo beija Sarah e diz confiante que a psicóloga vai continuar na disputa: "Você vai ficar!". E ela responde: "Amém, que o Brasil te ouça".

"Sabe que o próximo eu vou, né? Imagina, Sarah, eu tô sete Paredões sem ir", continua Ricardo. Mas Sarah pede: "Uma coisa de cada vez, vamos celebrar o seu Top 6 e confiar que eu vou tá com você no Top 6?".

PAREDÃO DIFÍCIL

Durante a festa da madrugada, Sarah desabafa com Domitila sobre a formação do 15º Paredão. Ela está disputando com Aline Wirley e Bruna Griphao a permanência no game.

"Eu estou com medo. Esse talvez seja o Paredão mais difícil que eu estou indo", desabafa Sarah Aline.

RETA FINAL

Domitila comemora com Sarah Aline a chegada na reta final do BBB 23. "Nove dias. Nove, Sarah. Quem diria?", diz a ativista. As amigas dão as mãos e Sarah, que está do Paredão, responde: "Eu espero".

PAZ ENTRE RIVAIS

Na pista de dança, Sarah e Aline Wirley se abraçam emocionadas. "Leve sempre meu amor e minha admiração por você", a cantora se declara para Sarah. Em resposta, a paulista diz que também admira Aline.

"Hoje eu falei que eu admirava você, eu falei: 'Eu admiro que a Aline conversa com os olhos'. É admirável, você sabe disso. Eu falei: 'Ela ensina com os olhos", diz Sarah.

MUITA EMOÇÃO

Enquanto toca a música "A carne", de Elza Soares, Domitila e Aline Wirley cantam e se emocionam bastante na pista de dança. As duas, inclusive, também choram. Nas redes, os internautas julgaram que a participante se emocionou pela sua omissão dentro do jogo.

CLIMA DE DESPEDIDA

As sisters do Quarto Deserto se emocionam durante a madrugada deste domingo. Na pista de dança, Amanda e Aline Wirley se abraçam e a médica se declara. "Eu te amo tanto. Você é tão especial". "Eu também te amo. Você também", responde a cantora, que segue com um abraço forte na sister.

"Quero muito que você fique", continua Amanda. "Tudo bem se eu não ficar. Já estou feliz demais", ressalta Aline. As sisters, então, começam a chorar.